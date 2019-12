Influência de Montenegro seria a aposta do Botafogo em negociação com Felipe Vizeu

Rio - O atacante Felipe Vizeu, de 22 anos, é um dos jogadores que o Botafogo negocia para o ano que vem. De acordo com o site "globoesporte.com", o Glorioso vê em Carlos Augusto Montenegro, um dos principais integrantes do Comitê Executivo de Futebol, como peça chave para finalizar a operação.

O olho no olho é encarado pelo Botafogo como trunfo para vencer a forte concorrência do Athletico-PR, qie também está interessado no jogador revelado pelo Flamengo. Além, deles, o Al Ain, Emirados Árabes Unidos, e a Universidad Católica, do Chile, estariam na briga.



Para a próxima temporada, o Botafogo já contratou os atacantes Pedro Raul e Alex Lecaros, o lateral Guilherme Santos, o zagueiro Ruan Renato e o volante Thiaguinho.



Revelado pelo Flamengo, Felipe Vizeu deixou o clube carioca no meio do ano passado. Sem chances na Udinese, o atacante foi emprestado ao Grêmio neste ano. Porém, o jogador não conseguiu se firmar na equipe gaúcha.