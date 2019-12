Permanência de Diego Cavalieri no Botafogo está praticamente fechada

Rio - Diego Cavalieri parece estar cada vez mais perto de ficar no Botafogo. As conversas entre o jogador e o clube avançaram nos últimos dias e está praticamente fechada o vínculo. Segundo apuração do LANCE!, falta apenas a análise da minuta de contrato, que será feita pelo advogado do atleta. O desejo de renovação também parte do atleta e do clube.



Vale salientar que a minuta de contrato foi enviada na última quinta-feira para o representante do atleta. A minuta de contrato nada mais é que uma redação inicial e provisória de um contrato, onde se expõem todas as negociações das partes contratadas. Após concordância das partes, será redigido um contrato formal.



O goleiro é visto como um exemplo dentro e fora dos gramados pela diretoria do Botafogo e sua presença e continuidade no elenco são elementos considerados primordiais para a próxima temporada.



Em 2019, Diego Cavalieri atuou em 12 partidas pelo Botafogo. Como Gatito Fernández é constantemente convocado para representar a seleção do Paraguai e consequentemente desfalca o Alvinegro em Datas Fifa, o camisa 12 é uma opção de confiança para se ter no banco de reservas.