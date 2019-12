Botafogo avança na negociação para contratar Felipe Vizeu

Rio - Enquanto passa por uma Assembleia Geral para decidir se o modelo de gestão do futebol virará um clube-empresa, a diretoria do Botafogo permanece em busca de reforços para a equipe visando a próxima temporada. Nesta sexta-feira, Carlos Augusto Montenegro, membro do comitê de futebol do Alvinegro, se encontrou com Felipe Vizeu no Rio de Janeiro e a reunião foi considerada positiva pelas partes.



O Alvinegro já havia enviado um ofício à Udinese, clube que detém os direitos do jogador, e resolveu se encontrar com Felipe Vizeu porque considerou que uma conversa "olho a olho" poderia aproximar o atacante do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que o Botafogo possui concorrência de Athletico Paranaense, Universidad Católica-CHI e Al-Ain-EAU pelo jogador.



A conversa foi considerada ótima pelo cardeal do Botafogo e Felipe Vizeu tem o desejo de permanecer jogando no Botafogo. Agora, o atacante viaja à Itália para apresentar os números para a Udinese e retorna com a resposta ao clube de General Severiano na próxima semana.



A bola, portanto, está nos pés da Udinese. Felipe Vizeu gostou do que foi apresentado pelo Botafogo e, no momento, tende a fechar com a Estrela Solitária para 2020. A proposta definitiva do Alvinegro, que pretende dividir os salários do atacante, vai depender da resposta da equipe italiana.