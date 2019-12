Rio - O Botafogo recusou a proposta do Bahia pelo volante Alex Santana, artilheiro da equipe alvinegra em 2019, com 10 gols em 42 partidas. A proposta do Tricolor baiano envolvia o volante Élton além de uma quantia em dinheiro, segundo informações do Sportv.

A multa rescisória de Alex Santana é cerca de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 45,7 milhões. O clube alvinegro até assinou uma carta comprometendo-se em negociar o volante em caso de uma proposta de R$ 6 milhões de euros (R$ 27 milhões).

Para a próxima temporada, o Botafogo já contratou os atacantes Pedro Raul e Alex Lecaros, o lateral Guilherme Santos, o zagueiro Ruan Renato e o volante Thiaguinho.