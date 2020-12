O empresário Durcesio Mello é o novo presidente do Botafogo Reprodução Internet

Por Lance

Publicado 10/12/2020 19:46

O Botafogo terá uma figura diferente para a partida contra o Internacional, no próximo sábado. Durcesio Mello, presidente eleito para o quadriênio 2021-2024, solicitou à atual diretoria para acompanhar a delegação do Alvinegro que irá ao Estádio Beira-Rio, palco do duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h.



O pedido partiu do próprio Durcesio, que quer ficar perto dos jogadores e passar palavras de motivação em um momento difícil - o Alvinegro é o 19º colocado no Campeonato Brasileiro e está a onze jogos sem vencer, contando Brasileirão e Copa do Brasil.



Durcesio Mello espera mais "sangue nos olhos" nos jogadores. O futuro presidente já iniciou uma comissão de transição para assumir o posto ocupado atualmente por Nelson Mufarrej, mas também quer ficar envolvido com o dia a dia do futebol o máximo que puder.



A atual diretoria não foi contra e Durcesio viajará para Porto Alegre. O Botafogo será comandado por Eduardo Barroca, recuperado da Covid-19, pela primeira vez desde que retornou ao Alvinegro nesta partida.