Sousa, zagueiro do Botafogo Diuvlgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 19:04

Rio - A CBF se negou a liberar o zagueiro David Sousa, do Botafogo, que está servindo a seleção brasileira sub-20. O Glorioso fez o pedido após a goleada sofrida para o São Paulo, na última quarta-feira, quando Marcelo Benevenuto e Rafael Forster ganharam suspensão para a próxima partida, contra o Internacional, no próximo sábado.

Publicidade

O Glorioso, através do presidente Nelson Mufarrej, pediu que o jovem fosse liberado apenas para o confronto no Beira-Rio e já se reapresentasse à Seleção no domingo, mas não teve sua solicitação aceita. Sem os dois defensores, o Botafogo tem à disposição para a zaga apenas o titular Kanu e recém-integrado Helerson, que ainda não atuou neste ano.

Sem Sousa, o zagueiro Wesley, do sub-20, deve ser integrado à delegação para a partida.