Publicado 10/12/2020 20:13

Clube com a saúde financeira muito enfraquecida, o Botafogo recebeu nesta quinta-feira mais um golpe em suas contas. Por decisão da juíza Astrid Silva Britto, da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, o Alvinegro foi condenado a pagar R$ 2,5 milhões ao ex-lateral-direito Alessandro. A decisão cabe recurso.

De acordo com informações do site Esporte News Mundo, a magistrada determinou o prazo de 15 dias para que haja o pagamento. Se cumprido, existe a determinação que se espere o trânsito em julgado do recurso em andamento. Se não for cumprido, o Botafogo será incluído no Banco Nacional de Dívidas Trabalhistas e a ativação de convênios, com bloqueios de conta.



Alessandro atuou pelo Glorioso entre os anos de 2007 e 2011, tendo marcado sete gols em 210 partidas.