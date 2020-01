Em rede social, Gilson se despede do Botafogo após três temporadas

"2019 vai chegando ao fim, e junto com ele alguns ciclos se encerram pra que outros possam começar. Ao Botafogo de Futebol e Regatas, funcionários, atletas e comissões técnicas, todo meu carinho e respeito. Foi uma honra defender essa camisa de tantas glórias ao lado de vocês. Que 2020 traga novos desafios e recompensas pra todos nós. Gratidão", postou Gilson.



Gilson chegou a General Severiano em 2017 e chegou a atuar improvisado como meia em algumas ocasiões. No primeiro ano, foi reserva de Victor Luis. No ano seguinte, brigou pela posição com Moisés.



Em 2019, começou a temporada como titular, mas sofreu uma lesão no joelho direito, na derrota de 1 a 0 sobre o Palmeiras, no dia 12 de outubro. Na reta final do Brasileirão, deu lugar a Yuri. O jovem formado nas categorias de base também não agradou e foi outra a ficar fora dos planos do clube. Para a lateral-esquerda, o Botafogo contratou Guilherme Santos, que atuou pelo Paraná, na Série B.

Rio - O lateral-esquerdo Gilson usou as redes sociais para dar adeus ao Botafogo, após três temporadas no clube. Contratado em 2017 do América-MG, o jogador de 33 anos não teve o vínculo renovado com o Glorioso para 2020. No Instagram, ele agradeceu e desejou sorte aos profissionais com os quais trabalhou.