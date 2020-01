Feliz no Botafogo, Gabriel se recusa a rescindir empréstimo e tenta saída do Atlético-MG

Rio - O destino do zagueiro Gabriel segue indefinido. Emprestado por dois anos pelo Atlético-MG ao Botafogo em janeiro de 2019, o defensor foi um dos destaques do Alvinegro Carioca na última temporada e atraiu interesse do clube mineiro em antecipar seu retorno. Segundo o Canal do TF, o atleta quer muito seguir no clube carioca e se recusou em duas oportunidades a assinar a rescisão de contrato.

Na última terça-feira, o zagueiro publicou um texto em seu perfil oficial no Instagram deixando claro a vontade de ficar no Botafogo. Confira:

Pelo Botafogo em 2019, Gabriel disputou 52 jogos e marcou um gol, sendo um dos poucos poupados pela torcida alvinegra. O futuro de Gabriel ainda é indefinido. A única certeza é que o zagueiro quer permanecer no Rio de Janeiro.