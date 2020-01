Botafogo acerta renovação de Diego Cavalieri até o fim do ano

Rio - No banco de reservas o Botafogo já garantiu ter goleiro para 2020. Se Gatito Fernández despertar o interesse de algum clube, o Alvinegro poderá contar com Diego Cavalieri por mais uma temporada. O experiente goleiro de 37 anos renovou o contrato com até dezembro deste ano - o vínculo havia se encerrado no último dia 31. A informação é do site 'Globoesporte.com'.

Querido pelos companheiros de elenco e pela diretoria por conta do seu profissionalismo, Cavalieri chegou em janeiro do ano passado para ser o reserva imediato de Gatito Fernández, que constantemente desfalca o Botafogo por conta da seleção paraguaia. O forte vínculo com o Fluminense foi rapidamente esquecido pela torcida. Cavalieri disputou 12 jogos em 2019 (sofreu 15 gols).

Além de Cavalieri, o Botafogo ainda tem Gatito Fernández, com contrato até 2021, e os jovens Diego Loureiro e Saulo.

Fogão na Copinha

A garotada do Botafogo estreia hoje na Copa São Paulo de Futebol Jr. contra o Visão Celeste (RN), às 17h15. O Alvinegro nunca levantou a principal taça das categorias de base.