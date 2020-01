Alex Santana fica em definitivo

A dura realidade financeira do Botafogo atrapalha a manutenção dos destaques de 2019. Mas, com jogo de cintura, a diretoria tem feito bons negócios como na adquisição de 50% dos direitos econômicos de Alex Santana, que pertencem ao Internacional — os outros 50% já são do Botafogo.

A informação é da 'Rádio Grenal', do Rio Grande do Sul. No acordo, o Inter ficará com os 50% de Rodrigo Lindoso, selando a troca definitiva entre os volantes. Nos bastidores, a transação é celebrada. Com dez gols em 42 jogos, Alex Santana terminou o ano valorizado.

Plano A para o ataque alvinegro, Felipe Vizeu deve ser oficializado como reforço do Athletico-PR, emprestado pela Udinese-ITA até dezembro. Quem foi oferecido e acabou descartado pela diretoria foi o apoiador chileno Valdívia, ex-Palmeiras e hoje no Colo-Colo-CHI.

O Glorioso negocia com o Santa Cruz o empréstimo do lateral-direito Warley, que jogou o Brasileiro pelo CSA.

Com dois gols de Ênio, o Botafogo venceu o Visão Celeste-RN por 2 a 0 em sua estreia na Copinha, em Bauru. Já o América foi derrotado pelo Santa Cruz por 3 a 1 e o Volta Redonda ganhou do América-MG por 1 a 0.