Reforço do Botafogo, peruano Lecaros tem Neymar como ídolo e se destaca nas assistências

"Alexander Lecaros é um canhoto de muita elegância dentro de campo, que decide muito bem dentro da área. Ele gosta de jogar pelos lados e de fazer as diagonais. O ponto forte dele é a versatilidade. Ele é capaz de jogar como ponta por ambos os lados do campo. Por algum tempo já atuou como lateral. Ele sempre sonhou jogar no Brasil e é fanático pelo Neymar, gosta muito de assistir os vídeos dele", contou Davila.



Aos 20 anos Lecaros foi promovido ao time profissional do Real Garcilaso-PER, em 2015. Em quatro temporadas no clube de Cusco, alternou titularidade e reserva. Canhoto, ele iniciou a carreira como lateral-esquerdo, passou para a ponta no mesmo lado, mas também pode atuar como ponta direito. Veloz, tem ainda,a facilidade de busca o um contra um.



Jogar no Brasil era um sonho antigo do atleta. Em declarações à mídia peruana, afirmou estar muito feliz coma transferência, assim como seus familiares e amigos. Lecaros desembarca no Rio de Janeiro no próximo domingo e se reapresenta com o restante do elenco no Nilton Santos, no dia 8 de janeiro.



O atacante tem a carreira administrada pela Team Redde, mesma empresa que administra os interesses dos atacantes de seleção do Peru Jefferson Farfán (Lokomotiv Moscou) e André Carrillo (Al Hilal) e do zagueiro Carlos Zambrano (Dínamo de Kiev).



Poucos gols na carreira



Apesar de jovem, Alexander Lecaros atua profissionalmente desde os 17 anos. Chegou a ser convocado para a seleção peruana Sub-18 e participou de vários microciclos com os times nacionais de base. Ele, no entanto, acabou fora da lista do técnico Nolberto Solano, dos atletas Sub-23 que vão representar o país andino no Torneio Pré-Olímpico, na Colômbia, a partir do dia 18.



Lecaros é habilidoso e ousado em campo, mas tem como ponto fracos os poucos gols anotados como profissional. Segundo números publicados pelo jornal "El Comercio", ele tem 81 jogos na carreira e apenas dois gols. A escassez de bolas nas redes, no entanto, é compensada pela habilidade em ser garçom e deixar os companheiros na cara do gol. Em 28 jogos, em 2019, deu quatro assistências.



Lecaros chegou ao Glorioso sem custos, após o término do vínculo com o Real Garcilaso-PER, e assinou por duas temporadas anos. O Alvinegro terá 80% dos direitos federativos do atleta - os outros 20% serão divididos entre jogador e estafe pessoal.



Os vencimentos do atacante não passarão de R$ 50 mil por mês, o que ajudou na negociação. A transferência se encaixa no perfil buscado pelo Botafogo, até a conclusão do processo de transição para o modelo empresarial e a chegada de investidores: jogadores jovens e com bom custo-benefício.