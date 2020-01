Joel Carli revela pedido da torcida quando foi contratado: 'o Flamengo era o time que tínhamos que ganhar'

De férias na Argentina, o zagueiro do Botafogo Joel Carli conversou com a imprensa local nos últimos dias do ano passado sobre seus anos no futebol brasileiro. À Rádio Brisas, o defensor de 33 anos relembrou o pedido feito pela torcida alvinegra assim que foi anunciado pelo clube, em 2016: vencer o Flamengo.

"A primeira coisa que me disseram quando cheguei é que o Flamengo era o time que tínhamos que ganhar", revelou.

Entre 2016 e 2019, o time derrotou o maior rival em três oportunidades. Uma vitória pelo Campeonato Carioca de 2018 e dois triunfos pelo Brasileirão(2017 e 2018).

Carli afirmou que vem evoluindo bastante como atleta ao longo de sua passagem pelo país e se divertiu ao brincar sobre nunca ter se destacado como um jogador técnico. "A questão física é importante. Amadureci muito como jogador, taticamente e tecnicamente, que nunca foi o meu forte. Mas pude melhorar", disse aos risos.