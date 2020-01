Cícero define futuro nesta segunda-feira

Rio - A definição sobre a permanência de Cícero no Botafogo acontece amanhã, quando seus representantes vão se reunir com o Comitê Executivo de Futebol do Glorioso para acertar os detalhes da manutenção do jogador no elenco em 2020. A tendência é por um novo contrato até dezembro, com renovação automática até 2021.



Em entrevista ao "Globoesporte.com", Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do Botafogo e atual líder do comitê de futebol, explicou qual será a situação de Cícero para 2020: ele receberá menos nos primeiros meses do ano, quando o clube vai viver um período de austeridade, mas será compensado depois. "A tendência é que Cícero receba menos nos primeiros meses, quando o Botafogo ainda não terá o aporte dos investidores do projeto clube-empresa, e seja compensado mais para frente", disse Montenegro.



Cícero, de 35 anos, é valorizado internamente pela experiência, importante no momento de dificuldade que vive o Botafogo, e pela regularidade. Em 2019, atuou mais recuado, como um primeiro volante, e agradou, fazendo 44 partidas e marcando cinco gols.



Outro que o Botafogo luta pela permanência é Alex Santana, apesar de ainda não ter definição. Na última semana, o Botafogo entrou em acordo com o Internacional para ficar com 100% dos direitos econômicos do meio-campista, mas ainda não significa que ele ficará em General Severiano. Segundo a Rádio Grenal, ele recebeu proposta do Ludogorets, da Bulgária. Recentemente, o Botafogo rejeitou uma proposta do Bahia. Clubes como Grêmio e Vasco também sondam.