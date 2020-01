Botafogo fecha com meia que defendeu o Athletico-PR em 2019

Rio - O meia Bruno Nazário deve ser o próximo reforço do Botafogo para a temporada. O jogador, que estava no Athletico-PR, deve chegar ao Rio de Janeiro na próxima terça-feira para realizar exames e assinar por uma temporada com o Alvinegro.

Bruno pertence ao Hoffenheim, da Alemanha, e chega por empréstimo. Ele deve se apresentar junto com todo elenco, na próxima quarta-feira, no Nilton Santos.

Além de Bruno, o Botafogo também negocia a chegada de outro meia: Ignacio Jara. O desfecho positivo na primeira negociação, no entanto, não interfere na segunda.