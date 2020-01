Botafogo contrata Bruno Nazário

Rio - Bruno Nazário é o novo reforço do Botafogo para 2020. O jogador, meia-atacante versátil, se destacou na última temporada pelo Athletico-PR, e chega por empréstimo até dezembro — ele pertence ao Hoffenheim, da Alemanha. O anúncio oficial deve ser feito até quarta-feira.



Aos 24 anos, Bruno Nazário despontou no ano passado, no Athletico-PR de Thiago Nunes. Ele disputou 21 partidas em 2019 e outras nove em 2018, também pelo Furacão. Ele acumula passagens ainda por Guarani, Cruzeiro e Lechia Gdansk (Polônia), todas por empréstimo, já que pertence desde os 18 anos ao Hoffenheim.



Bruno é a sexta contratação do Botafogo para a temporada que começa no dia 18 — estreia no Carioca contra o Volta Redonda. Até agora, o clube se reforçou principalmente no setor de ataque. Além de Bruno, os atacantes Lecaros e Pedro Raul chegam a General Severiano, além do lateral-esquerdo Guilherme Santos, do volante Thiaguinho e do zagueiro Ruan Renato. Eles são aguardados quarta-feira no Nilton Santos para a reapresentação do elenco. A pré-temporada do Botafogo será feita em Domingos Martins, no Espírito Santo.

Reunião por Fernando



O comitê executivo de futebol do Botafogo vai se reunir essa semana em Londres, na Inglaterra, com representantes do lateral-direito Fernando para discutir o destino do jogador, que tem propostas do país. A informação é do site FogãoNet.



A garotada do Botafogo enfrenta hoje o Novorizontino (SP), às 17h, pela Copinha. Se vencer, o Glorioso avança à próxima fase.