Fundo de investimento inglês mostra interesse no projeto Botafogo S/A

Rio - O Botafogo possui um interesse comercial em Londres. Ricardo Rotenberg, membro do comitê de futebol, está na capital inglesa para se reunir com dois clubes locais nesta segunda-feira que estão de olho na contratação do lateral-direito Fernando. A conversa pela negociação, contudo, não será o único destino da viagem: o dirigente também vai apresentar detalhes do projeto S/A para um fundo de investimento.



Este conjunto de investidores da Terra da Rainha acompanha o projeto que pode transformar o Botafogo em clube-empresa desde o começo do planejamento, na metade de 2019, com o estudo financeiro feito pela Ersnt & Young junto aos irmãos Moreira Salles.



Ricardo Rotenberg vai aproveitar a passagem em Londres para uma conversa "ao vivo e a cores" para atualizar o atual paradigma da Botafogo S/A. Vale ressaltar que, após a aprovação dos sócios do Alvinegro por meio da Assembleia Geral, o próximo passo para a ratificação do clube-empresa era a intensificação das conversas com os possíveis investidores.

O comitê de futebol coloca a entrada de investidores internacionais como prioridade para a Botafogo S/A - vale ressaltar, contudo, que as portas não estão fechadas para empresas brasileiras - por conta da desvalorização do real em relação às moedas internacionais. Apesar da dívida do Alvinegro ser alta, o valor não possui a mesma proporção em libras, por exemplo. É nisto que o grupo que comanda o Alvinegro neste primeiro semestre de 2020 aposta.



O fundo de investimento inglês, que acompanha a possível criação da S/A desde o ano passado, pode se aproximar ainda mais do projeto dependendo do desenrolar do encontro com Ricardo Rotenberg. O dirigente do Botafogo também apresentará os detalhes da separação do departamento social do Glorioso da parte social para outros possíveis interessados.



A verdade é que essa viagem para Londres, além das conversas envolvendo Fernando e os empresários do lateral-direitos, podem ser determinantes para avanços em futuros investimentos para a Botafogo S/A.