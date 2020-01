Reunião nesta quarta-feira define o futuro de Diego Souza

Rio - O ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, campeão brasileiro com o Botafogo em 1995 e um dos integrantes do Comitê de Transição para o clube-empresa, assumiu as rédeas da negociação pela permanência ou liberação do atacante Diego Souza. Nesta quarta-feira à tarde, o camisa 7 vai se reunir com o dirigente e com o empresário Eduardo Uram.



A rodada de negociação seria realizada ontem, mas como o atleta está fora do Brasil em férias com a família e só retorna amanhã, Montenegro solicitou o adiamento para que Diego Souza possa participar. Qualquer que seja a decisão é importante que o atacante deixe claro se está disposto a aceitar os termos do Glorioso, que vive situação financeira complicada.



Para continuar em General Severiano, o camisa 7 deverá aceitar uma considerável redução salarial (R$ 600 mil), assim como aconteceu com Cícero. A dupla tem contrato até o final de 2021.

Pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa SP, o Alvinegro ficou no 1 a 1 com o Novorizontino, ontem, em Bauru. Com quatro pontos, o Glorioso é vice-líder do Grupo 4 — perde para o Novorizontino nos gols pró (3 a 4). Na quinta-feira, a equipe pega o Noroeste, às 17h, pela classificação.