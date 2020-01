Botafogo e Athletico disputam lateral-direito de 19 anos do Boca Juniors

Rio - Um jogador de 19 anos do Boca Juniors tem sido bastante cobiçado no mercado e dois brasileiros estão de olho no atleta. De acordo com o site argentino 'TyC Sports', Athletico Paranaense e Botafogo estão interessados na contratação do lateral direito Marcelo Weigandt. No entanto, Estudiantes e Rosario Central também brigam pelo jogador xeneize.



Cria da base do Boca Juniors, "Chelo" Weigandt atuou em nove partidas até aqui na temporada e revezava com Buffarini pela titularidade sob comando do ex-técnico do Boca Gustavo Alfaro. O lateral também soma passagem pela seleção sub-17 da Argentina, no Campeonato Sul-Americano da categoria, em 2017, no Chile.



Atual técnico do Atlhetico, Dorival Júnior conta apenas com Jonathan e Khellven como opções para a lateral direita. Madson, que estava emprestado pelo Grêmio, fechou com o Santos. Pelo lado do Botafogo, Alberto Valentim tem apenas Marcinho como titular da posição. Reserva imediato, Arnaldo acertou com o Avaí.