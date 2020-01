Botafogo apresenta peruano como novo reforço para 2020

Rio - Principal aposta do Botafogo para a temporada, Lecaros vestiu a camisa da Estrela Solitária pela primeira vez nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. Em entrevista coletiva, o peruano de 20 anos afirmou que pode agregar à equipe comandada por Alberto Valentim atuando pelos lados do campo.



"Minhas características são jogar tanto pelo lado direito quanto pela esquerdo. Minha qualidade é o um contra um, também joguei de lateral-esquerdo na temporada passada e isso me ajudou muito para desenvolver meu jogo. Prefiro jogar pela direita, que aí corto para o meio e consigo chutar com a perna esquerda, que é a minha favorita. A expectativa é ser campeão e dar meu melhor para ajudar a equipe", afirmou.



Um ex-jogador foi importante para a vinda de Lecaros. O atacante afirmou que seu pai, uma de suas inspirações para se tornar um jogador de futebol, falou sobre Didi, volante, treinador que classificou a seleção peruana para a Copa do Mundo de 1970 e ídolo do Botafogo. Além disto, a presença da torcida nas rodadas finais do último Campeonato Brasileiro também foram determinantes.



"Meu pai já comentou comigo sobre jogadores que passaram pelo Botafogo, sobre o Didi, que foi treinador da Seleção Peruana. Isso me fez vir para cá", declarou.



"Meu pai infelizmente não pôde jogar futebol profissionalmente, ele era um ótimo jogador. Mas ele me falou que o Botafogo é uma grande equipe. Que é um time que sempre leva jogadores para a Seleção Brasileira e isso me motivou para vir para cá. Isso me motivou para assinar. A torcida também me fez sentir seguro de vestir essa camisa", completou.

OUTRAS DECLARAÇÕES DE LECAROS:



Primeiro desafio fora do Peru e inspirações



- Me sinto contente de poder sair, viver essa primeira experiência. Quero poder ter experiência. Me inspiro no Neymar e no Messi porque tem o mesmo tipo de jogo e são meus modelos que sigo.



Contato com o Estádio Nilton Santos

- Foi surpreendente. Quero muito sentir a torcida, entrar em campo. Já sonhei com isso. Vi alguns vídeos da torcida e fiquei sem palavras.



Evolução do futebol peruano



- Professor Gareca faz um bom trabalho na seleção, mudou a forma da equipe jogar. Os resultados estão aí. Muitos jogadores começaram a jogar em outros países também, isso pesa muito. Não à toa o Peru teve bons resultados na Copa América e voltou a disputar uma Copa do Mundo.