Botafogo apresenta mais dois reforços

Rio - Um dia depois da chegada do atacante peruano Alexander Lecaros, de 20 anos, o Botafogo apresentou na manhã de ontem mais duas novidades para a temporada: o zagueiro Ruan Renato, de 25, e o experiente lateral-esquerdo Guilherme Santos, de 31.



Já com testes físicos e exames de rotina realizados, a dupla trabalhou com o restante do grupo e conversou com a imprensa. Afinados no discurso, os dois esperam fazer história com a camisa do Glorioso. "Espero que esse ano a gente possa reacender o calor com a torcida e colocar o clube onde merece estar.Estamos emum time gigante do futebol brasileiro", destacou Ruan Renato.



"O Botafogo é um clube muito respeitado, independente do momento que viva. Hoje, temos a chance de fazer uma história aqui dentro. Aqui enxergo uma oportunidade de dar uma boa sequência na minha carreira. Dei a volta por cima e quero fazer história aqui", projetou Guilherme Santos.



Sondagem por Rossi



Destaque do Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado, o atacante Rossi foi oferecido ao Glorioso, mas, após uma consulta oficial aos empresários do jogador, o Botafogo não avançou nas conversas por causa do alto salário pedido: R$ 400 mil por mês. Quem também está fora dos planos é o meia chileno Ignacio Jara, do Cobreloa. A demora do Alvinegro em agir pela contratação inflacionou os valores do jogador.