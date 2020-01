Rio - O ano mal começou e o Botafogo já tem um grande problema. O lateral Marcinho sentiu uma entorse no joelho na última sexta-feira e pode ter que passar por uma cirurgia. Ele deve perder a pré-temporada da equipe, no Espírito Santo. As informações são do site "Globo Esporte".

Segundo o portal, exames detectaram mais uma lesão no joelho direito, que já havia sofrido uma entorse no local no fim do ano passado. Ele chegou a ficar afastado da equipe por quase um mês.

Os primeiros exames foram feitos pelo departamento médico do Botafogo. O atleta irá procurar um médico particular e só então saberá se necessitará ou não de cirurgia.