Mais um reforço! Botafogo fecha contratação de lateral-direito uruguaio

O Botafogo continua mapeando o mercado sul-americano em busca de oportunidades de negócios e tem mais um reforço encaminhado. A equipe da Estrela Solitária tem conversas avançadas com Federico Barrandeguy, lateral-direito uruguaio de 23 anos que está livre desde que deixou o Montevideo Wanderers-URU, em dezembro.



Por estar livre no mercado, Barrandeguy chega ao Botafogo sem custos - o tipo de contratação que o comitê de futebol, agindo com poucos recursos financeiros, busca. O Botafogo resolve os últimos trâmites burocráticos e o lateral-direito assinará um vínculo nos próximos dias válido por dois anos.



Na última temporada, o uruguaio de 23 anos realizou 31 partidas, marcando um gol e distribuindo três assistências. Barrandeguy se destaca pela capacidade defensiva e foi visto com bons olhos pelo departamento de análise do Botafogo.



O Alvinegro agiu rápido após a lesão no joelho direito sofrida por Marcinho, que ficará pelo menos um mês fora - caso tenha necessidade de cirurgia, o camisa 4 pode ficar afastado dos gramados por mais tempo. Fernando é o outro atleta disponível no setor para o treinador Alberto Valentim.



Barrandeguy é a oitava contratação do Botafogo para 2020. Antes, chegaram Ruan Renato, Guilherme Santos, Alexander Lecaros, Thiaguinho, Luiz Otávio, Bruno Nazário e Pedro Raúl.