Lateral do Botafogo pode deixar o clube para retornar ao Botafogo... de Ribeirão Preto

Rio - A trajetória do lateral-esquerdo Gilson no Botafogo pode estar próxima do fim. De acordo com o portal 'Futebol Interior', o jogador de 33 anos deve deixar a equipe carioca para vestir a camisa de outro Botafogo, o de Ribeirão Preto. O atleta, que está desde 2017 no alvinegro, já teve uma breve passagem pelo clube paulista em 2007.



Segundo o portal, o acordo já está praticamente fechado, restando apenas a assinatura do contrato e o anúncio oficial. Revelado nas categorias de base do CENE, do Mato Grosso do Sul, Gilson passou também por clubes como São José, Mirassol, Cuiabá, Cascavel, Paraná, Grêmio, América-MG, Cruzeiro, Vitória, Criciúma e Ponte Preta.



Gilson soma três títulos na carreira: um Campeonato Sul-matogrossense, um Catarinense e um Carioca. Pelo Botafogo, o lateral-esquerdo atuou em 96 partidas, marcando três gols.