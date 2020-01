João Paulo comenta permanência de Valentim e revela torcida por Botafogo S/A

Rio - O Botafogo está realizando a pré-temporada no Hotel Fazenda China Park, em Domingos Martins, no Espírito Santo, e o meia João Paulo conversou com a 'Rádio Brasil'. O jogador falou sobre vários assuntos, dentre eles as propostas para deixar o clube, a Botafogo S.A e permanência de Alberto Valentim.



"As propostas valorizam o meu trabalho. Não dá para ver como algo negativo. Valorize o atleta e o clube. O que teve de mais concreto foi, realmente, os Estados Unidos (Seattle Sounders). Teve sim uma conversa, mas continuo muito feliz de estar aqui. O Botafogo abriu as portas para mim. Sou eternamente grato. Vou continuar fazendo meu máximo para fazer o time vencer", comentou o meia, que emendou falando sobre a Botafogo S.A:



"Não sei até que ponto isso já vai surtir uma mudança imediata. Se vai ser ainda esse ano, se não vai. Eu não quero ainda me aprofundar neste assunto porque realmente a gente não sabe quando vai ser. Mas é preciso. O Botafogo tem que dar esse passo para estar mais forte no futuro", disse o atleta, que complementou abordando o assunto Alberto Valentim:



"Sou suspeito para falar. É um cara que desde a chegada em 2018 me ajudou bastante. Apostou em mim. Ele cobra muito, exige e busca melhorar. Conhece a maioria dos que ficaram. É um degrau aí que a gente já sobe de início. Tomara que a gente consiga uma sequência", encerrou o meio-campista de 28 anos.