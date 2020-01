Goiás provoca o Botafogo ao anunciar contratação de Ignacio Jara

Rio - Ignacio Jara é o novo jogador do Goiás. Na manhã desta quarta-feira, o clube esmeraldino anunciou a contratação do chileno de 22 anos. A curiosidade é que durante a oficialização, o Verdão provocou o Botafogo, que também tinha interesse no atleta.

Assista o vídeo: Gr33nLov3

It’ssss aaaaa maaaaatchhh pic.twitter.com/YQLe9xCyzd — Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) January 15, 2020 Durante o vídeo de apresentação, o Goiás fez uma alusão ao aplicativo de encontros românticos online e rejeitou a sugestão ao aparecer o escudo do Botafogo. Em seguida, curtiu a foto do chileno Ignacio Jara.

O meia chega por empréstimo junto ao Cobreloa, único clube que defendeu na carreira. Em 2019, Jara disputou 26 partidas e marcou 11 gols. Além disso, o jogador acumula passagens pela seleção de base do Chile.