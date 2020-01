Promessa da base festeja chance

Apontado como uma das grandes promessas das divisões de base do Botafogo, o volante Caio Alexandre, de 20 anos, parece não acreditar que os seus sonhos começaram a se transformar em realidade. Promovido em setembro aos profissionais, a revelação agora precisa mostrar que merece estar no grupo principal.

"Estou realizando um sonho, que é vestir a camisa do Botafogo. Quero conquistar grandes coisas no ano, então vou desfrutar. Se trabalhar forte, as coisas vão acontecer naturalmente", disse.

Animado, Caio Alexandre está na lista de 14 jogadores que o Alvinegro convocou para as duas primeiras rodadas do Carioca. O grupo considerado principal continua os trabalhos em Domingos Martins, no Espírito Santo, e só retorna ao Rio dia 24. O volante celebrou a chance iminente de fazer a sua estreia no sábado, contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira.

"Desde menino a gente sonha com uma oportunidade no profissional. Espero que dê tudo certo nessa estreia. Estou trabalhando forte, junto com todo o elenco, e vou dar a vida para ir bem", prometeu Caio.

Dirigente fora

Nos bastidores de General Severiano, Luís Fernando Santos pediu sua exoneração do cargo de vice-presidente executivo do clube.