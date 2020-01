Dirigente do Botafogo comenta sobre negócio por zagueiro: 'Novela Eterna'

Rio - Depois de uma boa temporada em 2019 pelo Botafogo, o zagueiro Gabriel voltou de empréstimo ao Atlético-MG. Apesar do desejo do atleta de continuar atuando pelo clube carioca, o Galo exerceu uma cláusula de volta do defensor. Membro do Comitê Executivo do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro fez uma análise sobre a situação de Gabriel.



"Gabriel é uma novela eterna. Tem um custo, é muito certo isso. Tão certo quanto o Botafogo não tem um centavo. Custa 2 ou 2,5 (milhões) de euros, o Botafogo continua com zero de euros ou reais. Enquanto tiver essa defasagem não tem Gabriel", disse Montenegro, que emendou:



"Se em algum momento o Botafogo tiver alguma receita oriunda de venda, depois de saldar com credores, o Botafogo se interessa pelo Gabriel. E sabe que Gabriel se interessa pelo Botafogo. Ele é profissional, está no Atlético, tudo bem. A gente se dá muito bem com o Atlético, o presidente é meu amigo e amigo do Nelson (Mufarrej), Gabriel está lá cumprindo o contrato", encerrou o dirigente.