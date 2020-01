Botafogo perde para o Estrela do Norte em jogo-treino no Espírito Santo

Rio - O Botafogo fracassou no primeiro teste da temporada. Nesta sexta-feira, a equipe comandada por Alberto Valentim foi derrotada para o Estrela do Norte-ES por 1 a 0, em jogo-treino realizado no centro de treinamento do hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo. O gol foi marcado por Henrique, ponta do time adversário.



Foi o primeiro teste do Botafogo na atual temporada, mesmo que ainda não fosse um jogo oficial. A partida foi disputada em dois tempos de 40 minutos cada e o Alvinegro usou duas equipes totalmente distintas em cada etapa.



No primeiro tempo, o Botafogo entrou em campo com Gatito Fernández; Fernando, Carli, Ruan Renato, Hugo; Romildo (Cícero), João Paulo, Leandrinho; Lecaros, Pedro Raul, Luís Henrique.



A equipe carioca teve a posse de bola e controlou o jogo, mas não achou espaços diante da defesa do Estrela do Norte, que marcou com cinco defensores à frente do goleiro. O Botafogo até tentou assustar nos primeiros minutos, com uma finalização de Lecaros e uma jogada de João Paulo, mas sem sucesso.



Foi a equipe capixaba que conseguiu um resultado positivo no último terço. Após recuperar a bola, o ponta Henrique puxou contra-ataque pelo lado direito da defesa do Botafogo, cortou para o meio e finalizou forte, no canto de Gatito, sem dar chances para o paraguaio.



No segundo tempo, dez mudanças em relação ao time que terminou a etapa inicial: Saulo; Diego, Marcelo Benevenuto, Cícero, Guilherme Santos; Alex Santana, Thiaguinho; Luiz Fernando, Bruno Nazário, Rhuan; Maxuel.



Com a presença de Bruno Nazário, a equipe melhorou. O meio-campista foi o fator que o Botafogo precisou para superar a marcação do Estrela perto da grande área. O Alvinegro criou mais - e a grande maioria saindo dos pés do recém-contratado junto ao Hoffenheim.



Foram, no mínimo, três chances claras: uma com o próprio Bruno Nazário, que desperdiçou uma chance já com o goleiro no chão. Já na reta final da partida, Thiaguinho acertou o travessão após um cruzamento de Guilherme Santos e Rhuan desperdiçou uma oportunidade também na cara do goleiro. No fim, o Glorioso não conseguiu superar o ferrolho capixaba.