Valentim vê boa movimentação do Botafogo mesmo com derrota em jogo-treino

Rio - O Botafogo não foi bem no primeiro teste do elenco para a atual temporada. Em jogo-treino no Hotel Fazendo China Park, em Domingos Martins (ES), o Alvinegro foi derrotado por 1 a 0 pelo Estrela do Norte-ES. O resultado negativo, no entanto, não foi motivo de grande preocupação para o técnico Alberto Valentim, que destacou o fato de poder observar ideias colocadas em prática. O comandante elogiou a movimentação dos atletas, na partida disputada com equipes diferentes em cada etapa.



"Não deixamos de trabalhar forte ontem e nem na parte da manhã de hoje para fazer esse treino. Queríamos ter vencido porque é sempre bom vencer, apesar que isso não é a única que estamos olhando agora, não é isso que vamos mostrar aos jogadores nos próximos dias em relação a desempenho. Gostei de algumas movimentações, a gente está começando com algumas ideias de jogo. Valeu para esse primeiro treino preparativo com um adversário antes da terceira rodada do Carioca", avaliou o treinador.



Valentim ainda afirmou ainda não ter decidido o time titular e revelou estar em fase de testes de algumas mesclas. Ele também lembrou o fato de não ter todos os jogadores à disposição, após parte do elenco ter retornado ao Rio de Janeiro para a estreia no Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Volta Redonda.



"Três jogadores da base também vieram hoje e nem puderam treinar, tentamos passar o que aconteceu para eles por meio de vídeos as ideias de jogo. Foram bem, o Romildo e o Diego foram bem, o próprio Maxuel procurou fazer aquilo que a gente queria que ele fizesse hoje", antes de completar:



"Ainda não tem esboço nenhum. Procurei mesclar bem e buscar bem aquilo que a gente via para equilibrar. Para dar um exemplo: deixei o Fernando com o Hugo e o Guilherme (Santos) com o Diego. É um equilíbrio bom. Não teve nenhum time de ideias, 70% titular, nada disso... Era só para nós fazermos nosso treino com campo com o adversário o nosso dia a dia aqui".