Botafogo recebe proposta e avalia venda de mando de campo da partida contra o Vasco

A partida entre Botafogo e Vasco, pela quinta rodada da Taça Guanabara, marcada para o dia 2 de fevereiro, no estádio Nilton Santos, pode sofrer mudança de local. O Alvinegro, mandante do jogo, recebeu proposta de um grupo de empresários para levar o confronto para Juiz de Fora, mais precisamente no Estádio Mário Helênio.



O contato do grupo de empresário com o Botafogo foi feito com Montenegro, que levou a ideia para o Comitê de Futebol do clube. Depois de aprovarem internamente, a diretoria alvinegra pediu para saber as condições do campo do estádio em Juiz de Fora e qual é a proposta líquida, livre de impostos.



Segundo apurou a reportagem, o grupo de empresários está disposto a pagar R$ 300 mil para dividir entre Botafogo e Vasco. Além disso, as duas equipes não teriam custos com logísticas, como transporte e hotel. Em conversa com O Dia, Montenegro, dirigente do Alvinegro, confirmou que recebeu oferta e avalia a possibilidade.



O grupo de empresários que fez proposta ao Botafogo é o mesmo que comprou o mando de campo de Boavista x Vasco, válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. Antes marcada para Bacaxá, a partida será disputada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.