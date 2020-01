Após derrota na estreia, Lazaroni fala que Botafogo precisa evoluir coletivamente

Rio - O Botafogo estreou no Campeonato Carioca 2020 com derrota, fora de casa, para o Volta Redonda por 1 a 0, gol de Saulo. A equipe reserva alvinegra não fez uma boa partida e contou com muitos jovens em campo, alguns estreantes. Um dos mais ''veteranos'' em campo, o volante Gustavo Bochecha, de 23 anos, comentou a atuação do time.



"A maior dificuldade foi não ter calma. nosso time é jovem, faltou a experiência de ficar mais com a bola. Sabíamos que seria difícil, Volta Redonda tem um time que joga junto faz muito tempo. Agora já passou. Vamos pensar no próximo jogo".



Alberto Valentim e o restante do elenco permanecem no hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, no Espírito Santo, e só retornam para a terceira rodada do Estadual. No jogo deste sábado, o Botafogo foi comandado pelo auxiliar técnico Bruno Lazaroni, que preferiu analisar a atuação coletiva da equipe.



"Eu gosto de analisar a produção coletiva, desde o zagueiro até o ataque. A gente tem que melhorar coletivamente pra potencializar o individual. Até os 20 minutos do primeiro tempo ficamos com a bola no pé, depois que começamos a lançar a bola sem necessidade, perdemos a posse para o Volta Redonda", disse Lazaroni.



O auxiliar técnico aproveitou a coletiva pós-jogo para destacar a importância do goleiro Diego Cavalieri. O jogador foi o mais velho do time, recheado de garotos.



"Cavalieri não é de falar muito, as ações dele falam por si só, a forma como ele treina. Acaba sendo um exemplo, uma referência para os demais".



Ainda com o time reserva, o Botafogo volta a jogar na próxima terça-feira, contra o Madureira, fora de casa, no Estádio Conselheiro Galvão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, às 16h (de Brasília).