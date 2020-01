Bruno Nazário promete 'dar a vida' em apresentação no Botafogo

Rio - Bruno Nazário tomou uma decisão fácil ao escolher vestir a camisa do Botafogo na temporada. Como o próprio meio-campista garantiu neste domingo, no hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, local da pré-temporada do Alvinegro, em sua apresentação oficial desde que chegou ao clube.



"Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa do Glorioso. A primeira vez que falei com meu empresário e ele apresentou a proposta para mim eu fui muito feliz de estar escolhendo esse time pela grandeza, pela história que tem e hoje estou aqui para fazer uma grande temporada", afirmou.



Bruno Nazário chega após passar uma temporada e meia no Athletico-PR. No ano passado, o meio-campista pouco atuou por conta de uma lesão no joelho direito, mas garante que as dores já são águas passadas e o atleta está preparado para escrever uma nova história.



"O ano foi difícil, um ano de lesões, eu nem gosto de comentar sobre isso, só Deus, minha família e meus amigos sabem o que eu passei, foi complicado. Mas hoje estou bem, o joelho está 100%, estou preparado para dar a vida por esse grande clube", contou.



Até agora atuando como o meia de criação do suposto time titular de Alberto Valentim no Espírito Santo, Nazário afirmou que possui uma meta pessoal de assistências para a temporada.



"A gente sempre procura estar ali ajudando o centroavante. A meta de um meia são 14, 15 assistências no ano. E fazer gols faz com que a gente ajude o Botafogo", contou.



Bruno Nazário pertence ao Hoffenheim - clube que, inclusive, o emprestou ao Botafogo até o final de dezembro. Na Alemanha, o meia desenvolveu uma forte amizade com Roberto Firmino, atacante do Liverpool. O novo reforço do Botafogo comentou que teve uma conversa com o jogador da Seleção Brasileira após o acerto com o Alvinegro.



"Joguei com ele no Hoffenheim, tive uma passagem lá, a gente sempre está em contato no dia a dia, é um grande amigo e jogador, tenho certeza que ele me ensina muita coisa, ele vem me dando conselhos, tenho certeza que vai dar tudo certo. Quando eu postei foto, ele me mandou mensagem dando parabéns e me falou para focar porque tenho um grande talento. Ouvir isso dele é muito especial e gratificante, o Firmino é um grande jogador", comemorou.



MAIS ASPAS DE BRUNO NAZÁRIO:



Características

- Sou versátil. Sou aquele meia habilidoso, de bom passe, mas trabalho também pelo lado direito, cortando para o meio, fazendo jogadas e isso faz o Valentim ter várias opções.



Time titular

- O Valentim ainda está escolhendo, vem trabalhando no dia a dia. A gente sabe como é difícil, estamos nos conhecendo agora e espero que no decorrer desses dias a gente consiga entrosar. Teremos uma missão amanhã (amistoso contra o Vitória FC).



Relação com Valentim

- O Valentim está apostando em mim, estou muito feliz. Sendo titular ou não, estou aqui para ajudar meus companheiros. Ano passado foi difícil mas tenho certeza que agora vai ser diferente.



Jogada contra o Flamengo na Copa do Brasil

- Os torcedores me lembram isso. Faz parte. Hoje estou aqui, vestindo a camisa do Botafogo e tenho certeza de que vai dar tudo certo. Tenho certeza que este ano vai ser de muita felicidade para mim, com gols e assistências.



Contato com o Botafogo

- A gente vem pesquisando. "Vamo, vamo, vamo, Botafogo. Clube que é mais tradicional". É isso