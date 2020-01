Fogão sofre outra baixa no elenco

Principal nome do Botafogo na temporada passada, o volante João Paulo foi negociado com o Seattle Sounders, dos Estados Unidos.Por isso, o jogador não foi relacionado para o amistoso que a equipe vai disputar hoje, em Cariacica, no Espírito Santo. João Paulo seguirá treinando enquanto a negociação é finalizada.

De acordo com informações do site 'Fogaonet', o alteta será emprestado até novembro de 2020, quando termina a temporada local, por 1,250 milhão de dólares, cerca de R$ 5,2 milhões. A transferência foi um pedido do jogador à diretoria.

Depois desse período, o time americano, que é o atual campeão da Major League Soccer (MLS), terá a obrigação de compra em definitivo, ou seja, precisaria pagar a segunda parte do negócio, totalizando algo em torno de R$ 6,24 milhões.

O Glorioso é dono de 60% dos direitos econômicos de João Paulo, os outros 40% pertencem ao Santa Cruz. Devido a essa divisão, o Alvinegro embolsa R$ 3,12 milhões.João Paulo chegou ao Botafogo em janeiro de 2017. Foram 149 partidas, sete gols marcados e um título conquistado, o Carioca de 2018.

Após estrear com derrota no Campeonato Carioca — 1 a 0 para o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira —, a equipe tenta a recuperação na competição amanhã, contra o Madureira, no Estádio Conselheiro Galvão, às 16h. Assim como aconteceu diante do Voltaço, a equipe será formada por reservas e jogadores dos juniores.

Marcinho: seis meses fora

O lateral-direito Marcinho, que durante um treinamento há 11 dias sofreu uma entorse no joelho direito, foi operado ontem e levará de cinco a seis meses para se recuperar e poder retornar aos trabalhos com bola devido à gravidade da lesão.

A cirurgia foi realizada na Clínica São Vicente, na Gávea, e o procedimento foi conduzido pela equipe dos médicos João Grangeiro e Rodrigo Goes. Em comunicado oficial, o Alvinegro informou que a cirurgia foi "de alta complexidade".