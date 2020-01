Equipe principal em campo! Botafogo realiza amistoso no Espírito Santo

Enquanto os reservas e jogadores da equipe sub-20 do Alvinegro estão focados nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, 26 atletas permaneceram no hotel-fazenda China Park, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, local onde o Botafogo realiza a pré-temporada. Estes jogadores serão os representantes da Estrela Solitária na partida em solos capixabas.



A "equipe A" não começou 2020 com o pé direito. Por mais que Alberto Valentim tenha ressaltado após a partida que o resultado não era o essencial, o Botafogo foi derrotado pelo Estrela do Norte por 1 a 0, na última sexta-feira, em jogo-treino realizado no centro de treinamento do China Park.

"Como a gente tem que viajar para lá (Cariacica), já não teremos o treino da manhã na segunda-feira. A ideia era dar a mesma minutagem para os jogadores que jogaram, mas sem tirar a carga nenhuma dos treinos anteriores. Para esse jogo de agora nós já vamos dar uma segurada, pelo menos, na segunda-feira, para ver um time mais solto fisicamente", afirmou Alberto Valentim, após a partida contra o Estrela.



O treinador, entrando na última semana de pré-temporada, utilizará o amistoso como um "espelho" do que pode ser visto no decorrer de 2020. Ainda que não tenha 100% de uma possível equipe titular definida na cabeça, o treinador vai colocar, pelo menos, um esboço daquilo que ele imagina que possa ser o onze inicial para os primeiros compromissos do ano.



João Paulo, que vem treinando entre os titulares desde o começo da pré-temporada, não foi relacionado para o amistoso por estar com negociações avançadas com o Seattle Sounders-EUA.



O provável Botafogo para a partida é Gatito Fernández; Fernando, Marcelo Benevenuto, Carli, Guilherme Santos; Cícero, Thiaguinho; Luiz Fernando (Leandrinho), Bruno Nazário, Luís Henrique; Pedro Raul.