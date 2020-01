Botafogo irá avaliar avaliar zagueiro ex-Vasco em amistoso contra Vitória-ES

Rio - O amistoso do Botafogo contra o Vitória FC, nesta segunda-feira, às 16h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, pode servir, além para testar a equipe comandada por Alberto Valentim em uma partida oficial, para contratar um novo jogador para o restante da temporada.



A comissão técnica e o departamento de inteligência, liderado pelos analistas de desempenho, do Botafogo vão avaliar o zagueiro Lucas Barboza, de 23 anos, que fez toda a carreira nas categorias de base no Vasco. O jogador foi uma indicação de Valdir Bigode, que trabalhou com o defensor no time sub-20 do clube de São Januário e no time profissional do próprio Vitória FC, no ano passado.



O defensor atua pelo lado direito do miolo de zagueiros e chegou ao Vasco em 2020, para integrar a equipe sub-15. Foi titular em todas as categorias de base do Cruz-Maltino, mas não conseguiu chances na equipe principal.



A possível contração é vista como uma oportunidade de mercado positiva ao comitê de futebol, já que Lucas Barboza viria praticamente sem custos e teria um salário baixo, o que não atrapalharia a folha mensal do Alvinegro. Se agradar no amistoso, o negócio pode avançar.



Lucas Barboza, além do Vasco, possui passagens pelo São Raimundo-PA, Al-Tadhamon, do Kuwait, Rio Branco-ES, Portuguesa-RJ e Athletic-MG. Pelo Vitória FC, o zagueiro realizou quatro partidas, todas pela quarta divisão do Campeonato Brasileiro, no ano passado.