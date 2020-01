Madureira x Botafogo: veja como assistir, escalações, desfalques e arbitragem

As equipes tiveram começos distintos na competição. Se o Botafogo foi superado no Raulino de Oliveira, o Madureira derrotou a Portuguesa por 1 a 0, graças a um gol de Ygor Catatau. Informações de Madureira x Botafogo:



Estádio: Conselheiro Galvão, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21 de janeiro de 2020, às 16h

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Diogo Carvalho Silva e Thiago Gomes Magalhães

Onde ver: Tempo Real do LANCE! e Premiere



MADUREIRA (Técnico: Toninho Andrade)

Douglas; Rhuan Rodrigues, Marcelo Alves, Allan, Marlon; André Luiz, Humberto, Luciano Naninho; Emerson Carioca, Ygor Catatau, Wander.



Suspensos: -

Pendurados: -

Lesionados: -



BOTAFOGO (Técnico: Bruno Lazaroni)

Diego Cavalieri; Fernandes, Sousa, Kanu, Lucas Barros; Caio Alexandre, Gustavo Bochecha, Luiz Otávio; Lucas Campos, Igor Cássio, Ênio.



Suspensos: -

Pendurados: -

Lesionados: -



Rio - Depois da derrota para o Volta Redonda, o Botafogo volta aos gramados nesta terça-feira para enfrentar o Madureira, às 16h, pela segunda rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida será disputada no Estádio Conselheiro Galvão, casa do Tricolor Suburbano.