Momento de definições no Botafogo

Enquanto o time B do Botafogo, com reservas e atletas da base, acumula duas derrotas no Carioca, o principal treina para, enfim, estrear no campeonato, domingo, contra o Macaé, no Nilton Santos, pela terceira rodada da Taça Guanabara. Ontem, na pré-temporada no Espírito Santo, o recém-contratado Federico Barrandeguy, ex-Montevideo Wanderers, realizou seu primeiro trabalho com os companheiros. O lateral-direito uruguaio, um dos nove reforços contratados pela diretoria, só havia feito trabalhos de recondicionamento físico desde sábado, quando chegou a Domingos Martins.

O desfalque nas atividades foi o atacante peruano Alexander Lecaros, que retornou ao Rio de Janeiro na parte da manhã para resolver questões de visto de trabalho. Ele ainda não foi regularizado e tem até 17h de amanhã para aparecer nos registros da CBF e estar apto para entrar em campo contra o Macaé. O grupo principal vai retornar ao Rio de Janeiro amanhã, e vencer o Macaé é fundamental nas pretensões de disputar as finais do primeiro turno, o que joga imensa pressão sobre os titulares.

Sem desespero

Na avaliação do volante Cícero, de 35 anos, o momento pede calma e tranquilidade para que tudo volte ao normal de maneira bem natural. "Infelizmente não conseguimos os dois primeiros resultados. Domingo, entramos pressionados para ganhar o jogo dentro de casa. Estamos nos preparando para isso e vamos para lá para começar a temporada com bons resultados", disse o jogador, que ressaltou o maior objetivo do clube no ano.

"O momento é de evoluir para conseguirmos bons resultados e construir identidade de time. A partir do momento que o clube começa a ganhar, as coisas clareiam de novo", frisou.