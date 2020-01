Botafogo mira contratação de meio-campista equatoriano do Emelec, diz site

Rio - O Botafogo está no mercado em busca de novo um meio-campista. De acordo com o site 'Futbol Ecuador', o clube alvinegro mira a contratação do equatoriano Gabriel 'El Loco' Cortez, de 24 anos, que defende o Emelec-EQU. O atleta foi destaque do Independiente del Valle em 2017.



Ainda conforme informado pelo portal, o técnico do Emelec, Ismael Rescalvo, não conta com o jogador para o restante da temporada. No clube, o jogador chegou com status de estrela, mas não correspondeu às expectativas e alternou momentos entre titular e reserva na equipe.



Em 2019, Gabriel Cortez jogou 18 partidas pelo Emelec e marcou sete gols. Antes de se juntar ao atual clube, 'El Loco' também atuou pelo BUAP-MEX, onde marcou dois gols em 21 partidas.