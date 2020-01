Honda é oferecido e Botafogo tem reunião com agentes do japonês

Rio - O Botafogo segue na procura por um meio-campista. Com a saída de João Paulo, o comitê de futebol do Alvinegro colocou a contratação de um camisa 10 como prioridade para as próximas semanas. A bola da vez é Keisuke Honda, um dos maiores jogadores da história da seleção japonesa. A informação foi divulgada primeiramente pela "Rádio Globo" e confirmada pelo LANCE!.



Sem clube desde que deixou o Vitesse-HOL, no início de janeiro, Keisuke Honda foi oferecido ao Botafogo. Inicialmente, o nome agradou ao comitê de futebol do Alvinegro, que teve uma reunião com os agentes do jogador na última segunda-feira, no Rio de Janeiro.



A contratação seria viável porque, além de não ter custos, já que Honda está sem clube, o japonês aceitou diminuir o salário para se adequar à atual realidade financeira do clube. O comitê de futebol, contudo, ainda coloca o meio-campista Gabriel Cortez, ex-Emelec, como plano A para contratar neste período, muito por conta da idade - o equatoriano tem 24 anos, enquanto que o japonês tem 33.



O Botafogo ainda avalia a possibilidade das duas negociações. Ricardo Rotenberg, membro do comitê e VP Geral e Marketing do clube, é o dirigente que cuidou das tratativas com Honda e com Cortez. Por mais que a contratação do japonês possa trazer certa projeção internacional à marca do Alvinegro, os outros membros do grupo colocam a questão do campo e bola como prioridade no momento.



Portanto, neste momento, Gabriel Cortez é a "bola da vez" para a diretoria do Botafogo. Apesar da reunião com os representantes de Keisuke Honda no início da semana, as tratativas não devem avançar. Por ora, o negócio está em compasso de espera.



Keisuke Honda surgiu com certa projeção internacional no começo da década. Após se destacar no futebol japonês, se transferiu ao CSKA Moscou-RUS em 2010 e chegou a atuar no Milan entre 2014 a 2017. Depois de uma passagem pela equipe italiana, contudo, a carreira desandou: acumulou transferências no Pachuca-MEX, Melbourne Victory-AUS e Vitesse-HOL. Além disto, chegou a comandar a seleção de Camboja em 2018.