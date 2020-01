Honda fala sobre interesse do Botafogo: 'Um dos grandes clubes do Brasil'

Keisuke Honda se pronunciou pela primeira vez desde que o interesse do Botafogo surgiu. Após ter sido oferecido pelo seu representante no Brasil e o Alvinegro ter ido à frente na negociação e enviado uma proposta oficial, o meio-campista deu uma entrevista, nesta sexta-feira, ao canal "One Tokyo", falando sobre as conversas com o clube de General Severiano.



"Ainda não decidimos. Claro, o futebol brasileiro é o melhor e mais forte do mundo, mas ainda não decidi nada sobre o meu futuro. O clube (Botafogo) entrou em contato com meu irmão, que atua como meu agente, mas ainda estou conversando com muitos clubes e, como já deixei claro, quero jogar na Europa. Neste momento não posso dizer sim ou não porque quero sair, mas, de qualquer forma, sei que o Botafogo é um dos grandes clubes do Brasil", afirmou.



As negociações ainda estão em fases iniciais. O Alvinegro enviou uma proposta baseada em salário por produtividade a Keisuke Honda, de 33 anos, que ainda vai estudar a possibilidade. O negócio, além do possível retorno dentro de campo, também é visto como uma oportunidade de mostrar a marcar do Botafogo no mercado asiático com frequência - vale ressaltar que o comitê procura investidores neste período de transição ao clube-empresa.



Honda está sem clube desde que deixou o Vitesse, quando a atual janela de transferências abriu. Pelo clube holandês foram apenas quatro jogos, sem nenhum gol marcado e nenhuma assistência dada.