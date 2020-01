Rio - Após duas derrotas nas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara com a escalação de um time misto sob o comando de Bruno Lazaroni, o Botafogo estreia neste domingo a sua equipe titular na temporada 2020, diante do Macaé, às 19h, no Nilton Santos. O time principal encerrou na sexta-feira a temporada em Domingos Martins, no Espírito Santos, enquanto os reservas e jogadores da equipe sub-20 atuaram nas derrotas diante de Volta Redonda (1 a 0) e Madureira (2 a 0).

"O campeonato começa para a gente agora. Já que não somamos nas primeiras rodadas, começa agora com o Botafogo com toda força", afirmou o técnico Alberto Valentim, que estava com os titulares na pré-temporada na região serrana do Espírito Santo.



O técnico foi campeão carioca com o Alvinegro em 2018 e está de volta ao clube após passagem pelo Pyramids, do Egito, Vasco e Avaí. "Estará fresco eternamente (último título carioca do Botafogo). O carioca é uma chance de sermos campeões. Não vamos fugir disso. O regulamento permite isso. Vamos com muita fome. Sabemos que tem outros clubes brigando. Não podemos tirar nem os menores", afirmou Valentim.



MUDANÇAS EM RELAÇÃO A 2019



O goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Joel Carli, o volante Cícero e o meia-atacante Luiz Fernando são alguns dos remanescentes da equipe alvinegra da temporada 2019. Já Gabriel, Moisés, João Paulo e Diego Souza não atuam mais pelo Botafogo.



Quatro titulares são reforços: Guilherme Santos, Thiaguinho, Bruno Nazário e Pedro Raul. Mesmo que vença o Macaé, o Botafogo não consegue entrar na zona de classificação do Grupo A.