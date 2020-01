Rio - Uma das principais notícias da semana no Botafogo foi a provável chegada do meia Keisuke Honda ao clube carioca. De acordo com o jornalista Carlos Eduardo Sangenatto, o japonês se interessou pela proposta apresentada pelo alvinegro, que espera uma resposta do atleta de 33 anos até a próxima terça-feira.



Honda está sem clube desde a saída do Vitesse-HOL, no início do ano. De acordo com o jornalista, a grande repercussão da possível chegada de Honda ao clube animou o atleta. Os torcedores do Botafogo entupiram as redes sociais do japonês pedindo a vinda do craque, que já somou passagem por clubes como Milan e CSKA.



"Honda gostou da proposta. Só que ele quer debater com a família a mudança da Europa, onde ele morava, para o Brasil. Ele vai tomar essa decisão entre domingo e terça-feira. Vamos esperar", disse uma fonte ligada à negociação com japonês, em entrevista ao site 'FogãoNET'.'