Rio - Contratados neste início de temporada pelo Botafogo, o atacante Alexander Lecaros e o zagueiro Juan Renato já podem atuar com a camisa do Alvinegro. Os nomes dos atletas já apareceram no Boletim Informativo de Registro de Atletas (BIRA) e os mesmos estão aptos para jogar neste domingo, contra o Macaé.



Barrandeguy, Guilherme Santos, Thiaguinho, Bruno Nazário e Pedro Raul já estavam regularizados e já estão à disposição de Alberto Valentim caso o treinador opte por utilizar os reforços. Novidade para a temporada, o volante Luiz Otávio atuou nas duas primeiras rodadas contra Volta Redonda e Madureira.



Warley e Danilo Barcelos, também confirmados como atletas do Botafogo, devem assinar o contrato no início da próxima semana. Gabriel Cortez ainda não tem previsão para assinar oficialmente com o clube. Além das 11 contatações feitas até aqui, o Botafogo ainda pode fechar com o japonês Keisuke Honda, de 33 anos.