Jornalista critica início do Botafogo no Carioca e diz: 'Um dos piores times da história'

Rio - Com duas derrotas em dois jogos até aqui no Campeonato Carioca - para Madureira e Volta Redonda -, o Botafogo vem sofrendo várias críticas da torcida e imprensa. Em entrevista à 'Yahoo Esportes', o jornalista Alexandre Praetzel afirmou que o time carioca de 2020 é um dos piores na história do Alvinegro.



"A situação do Botafogo é dramática. É o mais desconhecido e talvez um dos piores da história. Valdir Espinosa, que foi campeão em 1889, disse que o jogo com o Madureira foi uma vergonha. Bruno Lazaroni, filho do Sebastião Lazaroni, disse também que o Botafogo foi muito mal - disse Praetzel, que emendou:



"O Botafogo está em uma situação muito difícil na Taça Guanabara, vai ter que jogar tudo na Taça Rio. Qual título o Botafogo tem condição de conquistar esse ano? O Carioca. Está abrindo mão do Carioca, vai restar o quê? Copa do Brasil é muito difícil e o Brasileiro impossível", encerrou o jornalista.