Botafogo faz as pazes com a vitória no Campeonato Carioca

Rio - Após derrotas seguidas nas duas primeiras rodadas da Taça Guanabara, o Botafogo, enfim, se reabilitou no Campeonato Carioca. Com a vitória por 3 a 1 sobre o Macaé, ontem, no Nilton Santos, o time não só fez a alegria da torcida alvinegra, como se aproximou dos líderes do Grupo A — está a um ponto do Boavista e a quatro do Flamengo — e manteve vivo o sonho de ir às semifinais do primeiro turno.



No jogo que marcou as estreias do técnico Alberto Valentim e do time considerado titular no Estadual — as derrotas para Volta Redonda e Madureira foram da equipe sub-20, sob o comando de Bruno Lazaroni —, o Botafogo tratou de mostrar serviço. Logo aos 4 minutos, Pedro Raul aproveitou cruzamento de Luiz Fernando e mandou a bola para a rede.



A vantagem deu tranquilidade aos alvinegros, que dominaram o jogo, apesar dos sustos dados pelo Macaé. Aos 42, Marcelo Benevenuto salvou em cima da linha após finalização de Maranhão. Aos 50, Gatito Fernandez pegou bela cabeçada de Babi. Pouco antes, o estreante Bruno Nazário quase fez 2 a 0 para o Botafogo, mas acertou o travessão. Os debutantes Guilherme Santos e Pedro Raul também tiveram boa atuação.



No segundo tempo, o Botafogo até manteve a posse de bola, só que diminuiu o ritmo de forma perigosa e deu alguns espaços ao Macaé. Quando voltou a se concentrar, chegou com perigo ao ataque. Poderia ter feito 2 a 0, aos 13 minutos, mas o árbitro Maurício Machado Junior ignorou pênalti sofrido por Pedro Raul. Sem se abalar, o Alvinegro seguiu na luta para garantir sua primeira vitória no Campeonato Carioca.



A tarefa ficou mais fácil aos 21 minutos. Luis Henrique aproveitou lindo passe de Pedro Raul, driblou o goleiro Jonathan e quase se enrolou com a bola, mas conseguiu ampliar o marcador. O gol foi um verdadeiro alívio para os 5.310 alvinegros presentes ao Nilton Santos.



Os torcedores ainda vibraram com o belo gol de Bruno Nazário, um dos destaques do Botafogo, ontem, após chute forte de fora da área, aos 32 minutos: 3 a 0. O Macaé ainda diminuiu com Matheus Babi, aos 43, mas a vitória serve para dar moral ao Alvinegro na luta pelo título. De preferência, com atuações mais convincentes do que as de ontem.