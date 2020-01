Staff de Honda procura o Botafogo para tirar dúvidas e aumenta rumores pelo acerto

Rio - Principal especulação do Botafogo na janela de transferências, o meia Keisuke Honda parece ter gostado do interesse inicial do clube carioca. De acordo com o portal 'Fogo na Rede', o staff do jogador japonês procurou a equipe alvinegra para tirar algumas dúvidas sobre um possível acerto entre as duas partes.



Duas das perguntas realizadas pela equipe de Honda foram: se há prazo estipulado para o meia chegar ao Rio de Janeiro e se há algo que impeça o atleta de já chegar treinando no clube. Com as dúvidas já sanadas, o Botafogo espera um desfecho da negociação até a próxima terca-feira.



Na internet, os torcedores do clube invadiram as redes sociais do japonês, que ficou impressionado com o carinho dos botafoguenses. Aos 33 anos, Honda passou por clubes como CSKA e Milan, além de ter disputado três Copas do Mundo com a seleção japonesa. Atualmente o atleta está sem clube.