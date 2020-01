Pedro Raul celebra boa atuação e aumenta meta de gols no Botafogo: '10 é pouco'

Rio - O Botafogo, enfim, conseguiu a primeira vitória no Campeonato Carioca. No último domingo, a equipe de Alberto Valentim venceu o Macaé por 3 a 1. Destaque da partida com um gol e ótima atuação, o atacante Pedro Raul concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira no Estádio Nilton Santos.



"Foi uma noite especial, poder estrear com gol e vitória foi muito bom. Sempre prezo pela vitória do Botafogo antes. Dentro de campo sempre vou dar meu melhor. Começar com o pé direito foi muito bom. Não gosto de ficar parado, gosto de abrir espaços para os colegas. É uma característica minha, sempre tento evoluir isso. Estamos nos conhecendo e a tendência é melhorar com os treinos e jogos", disse o atleta, que emendou:



"Eu queria fazer o quanto antes 10 gols, mas minha meta é maior. Vestindo a camisa do Botafogo, 10 gols na temporada ainda é pouco. Até brinquei que o gol contra o Vitória não valeu porque não valia três pontos. Mas primeiro é ajudar o Botafogo a vencer", disse o jogador, se referindo ao gol marcado contra o Vitória-ES, em Cariacica, em amistoso na última semana.