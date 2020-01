'Patrocina o Botafogo'! Torcida pede parceria entre clube e montadora por japonês Honda

Rio - Empolgada por uma possível contratação do meia Keisuke Honda, a torcida do Botafogo aproveitou a oportunidade para criar uma campanha pelo patrocínio de uma das empresas de carros mais conhecidas do mundo, a Honda.

No Twitter, a campanha ficou entre os assuntos mais falados no Brasil e no mundo. Caso o Botafogo confirma a contratação do jogador, a piada estaria pronta, segundo os internautas.

Enquanto alguns botafoguenses brincavam com a situação, outros prometeram comprar um carro da marca japonesa, outros elogiaram a 'nova' camisa do clube com a logo da empresa e sonharam com a possibilidade de ver o meia Honda defendendo o Botafogo.