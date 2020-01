Honda dá 'Ok' e jogador deverá assinar com o Botafogo até a sexta-feira

Rio - Após uma demora maior que o esperado, o apoiador japonês Keisuke Honda está muito perto de acertar com o Botafogo. De acordo com o site "globoesporte.com", o jogador já teria dado um "OK" ao clube carioca e deverá assinar com o Glorioso na noite desta quinta-feira ou no começo desta sexta.

O Glorioso teria atendido algumas exigências que o japonês teria feito. De acordo com o portal, Honda teria pedido um carro blindado e um preparador físico pessoal, que, garante o clube, serão bancados pelo próprio jogador.

O acordo entre o japonês e o Botafogo foi divulgado na última terça-feira. No entanto, a divulgação da notícia teria incomodado o jogador, que afirmou ainda estar negociando com o clube.